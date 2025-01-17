تامر عاشور يغادر نيويورك متجها إلى الرياض لحضور حفل جوي أورد

كتبت- منال الجيوشي

غادر النجم تامر عاشور مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، متجها إلى الرياض لحضور فعاليات مهرجان جوي أورد التي تنطلق غدا، وتحمل عدد من المفاجآت

تامر عاشور مرشح لجائزتين، الأولى أفضل مطرب لتألقه خلال العام الماضي، والثانية أفضل أغنية وهي "هيجيلي موجوع" الذي حصد عليها جوائز كثيرة وتخطت ملايين المشاهدات

ومن المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حفل جوي أورد لإحياء حفل في مدينة أنجلوس، وذلك بعد نجاح 3 حفلات قدمها خلال شهر يناير الجاري.

وطرح النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ياه" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند مجرد طرحه مباشرة، والذي يضم باقة متنوعة من الأغاني التي يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا"