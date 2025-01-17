ماثيو ماكونهي ومورجان فريمان وكوبا جودينج جونيور.. نجوم عالميين بحفل أنتوني هوبكنز في الرياض

كتب- مروان الطيب:

شهد حفل النجم العالمي، أنتوني هوبكنز بعنوان "الحياة حلم"، الذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من أبرز الحضور النجم العالمي، مورجان فريمان الذي قام بتقديم الحفل، الممثل الأمريكي، ماثيو ماكونهي، الممثل كوبا جودينج جونيور، ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صور من توافد النجوم على الريد كاربت عبر حسابه على "X" وكتب: "حضور نجوم عالميين في الرياض لحفل السير أنتوني هوبكنز".

وشهد الحفل توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي، منهم كريم عبد العزيز، بوسي شلبي، أشرف زكي، روجينا، صفية العمري، هالة سرحان، صابرين، يسرا، ليلى علوي، عمرو مصطفى، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، ماجد المصري، الذين حرصوا على تلبية دعوة تركي آل الشيخ لحضور الحفل الموسيقي، إلى جانب استعداداتهم لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء السبت 18 يناير.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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