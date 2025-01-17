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رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل "فهد البطل"

10:58 م الجمعة 17 يناير 2025
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    أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل
  • عرض 3 صورة
    الفنان محمد أبو داود
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كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "فهد البطل"، البرومو التشويقي الأول للمسلسل ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشهد البرومو ظهور الفنان أحمد العوضي بشكل مختلف، مرتديًا لحية بمشاركة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان عصام السقا، الفنانة كارولين عزمي، وسط عدد من المناوشات والصراعات.

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" كل من ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، صفوة، حجاج عبد العظيم، عزت زين، حمزة العيلي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حق عرب" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة كل من رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

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