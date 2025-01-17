"ليلة استثنائية في الرياض".. تركي آل الشيخ يحتفل بنجاح حفل السير أنتوني هوبكنز

كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بنجاح حفل النجم العالمي، السير أنتوني هوبكنز بعنوان "الحياة حلم"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بحضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي.

ونشر تركي صور من كواليس الحفل الساهر عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب: "السير أنتوني هوبكنز يبدع في ليلة استثنائية لأول مرة في الرياض".

وحرص النجم العالمي، أنتوني هوبكنز على تحية المستشار تركي آل الشيخ، فور صعوده على المسرح، وقال: "شكرًا لدعوتي مرة أخرى لهذه المدينة الرائعة".

وكان أنتوني هوبكنز ضمن المكرمين بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2024، وكرم بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" وفي كلمته وجه الشكر للسعودية على الاحتفاء بمسيرته السينمائية الطويلة والاستثنائية.

وشهد الحفل توافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي، منهم كريم عبد العزيز، بوسي شلبي، أشرف زكي، روجينا، صفية العمري، هالة سرحان، صابرين، يسرا، ليلى علوي، عمرو مصطفى، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، ماجد المصري، الذين حرصوا على تلبية دعوة تركي آل الشيخ لحضور الحفل الموسيقي، إلى جانب استعداداتهم لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء غدًا السبت.

ويشهد حفل "Joy Awards"، حضور المستشار تركي آل الشيخ، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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