أنتوني هوبكنز لـ تركي ال الشيخ: "شكرًا لدعوتي مرة أخرى لهذه المدينة الرائعة"

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، على تحية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعوته مرة أخرى إلى الرياض، وإقامة حفل موسيقي خاص على شرفه وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي.

وقام بتقديم الحفل النجم العالمي، مورجان فريمان، ليصعد بعدها أنتوني هوبكنز على المسرح، وأعرب عن سعادته بالتواجد في الرياض للمرة الثانية، وحرص على توجيه الشكر والتحية لـ تركي آل الشيخ وقال: "شكرًا لدعوتي مرة أخرى لهذه المدينة الرائعة".

وكان أنتوني هوبكنز ضمن المكرمين بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2024، وكرم بجائزة "الإنجاز مدى الحياة" وفي كلمته وجه الشكر للسعودية على الاحتفاء بمسيرته السينمائية الطويلة والاستثنائية.

وتوافد عدد كبير من ألمع الأسماء على ريد كاربت حفل النجم أنتوني هوبكنز وهم كريم عبد العزيز، يسرا، صفية العمري، روجينا، هالة سرحان، أشرف زكي، عمرو مصطفى، لطيفة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

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وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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