فيديو| مورجان فريمان يوجه التحية لـ تركي آل الشيخ من حفل أنتوني هوبكنز في الرياض

كتب- مروان الطيب:

فوجئ حضور حفل "الحياة حلم" للنجم العالمي، أنتوني هوبكنز، بتواجد النجم الأمريكي، مورجان فريمان لتقديم الحفل الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في الرياض وسط تواجد عدد كبير من أبرز وألمع النجوم في الشرق الأوسط.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهر النجم العالمي، مورجان فريمان الذي حرص على تحية المتواجدين فور صعوده على المسرح، وقام بتوجيه الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعوته لتقديم حفل النجم الكبير أنتوني هوبكنز، وسط تصفيق الحضور.

وتوافد عدد كبير من ألمع الأسماء على ريد كاربت حفل النجم أنتوني هوبكنز وهم كريم عبد العزيز، يسرا، صفية العمري، روجينا، هالة سرحان، أشرف زكي، عمرو مصطفى، لطيفة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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