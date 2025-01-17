توافد النجوم على حفل العالمي أنتوني هوبكنز في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد عدد من النجوم على حفل النجم العالمي، أنتوني هوبكنز بعنوان "الحياة حلم"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مع الفنانة صابرين، والفنان صفية العمري وهن على ريد كاربت الحفل المرتقب، وسط تغطية إعلامية ضخمة.

وروج تركي آل الشيخ، لحفل النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على "X"، وكشف خلاله عن استعدادات موسم الرياض لاستقبال هوبكنز وكتب: "الأسطورة سير أنتوني هوبكنز لأول مرة في حفل مباشر مع عدد من الموسيقيين الحصريين".

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

اقرأ أيضا:

25 صورة من صلاة جنازة الفنان فكري صادق في مسجد السيدة نفسية

"بني آدم".. أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بالرياض في هذا الموعد



