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تصدرت التريند بسبب أغنيتها "لأ ثواني".. 20 صورة لبسمة بوسيل

09:05 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل بإطلالة شتوية
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل في المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في واحة سيوة
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل في زيارة للمتحف المصري الكبير
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير من المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل مع عائلتها
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من أحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من إحدى جلسات التصوير في المغرب
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل مع تامر حسني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من كواليس أغنيتها لأ ثواني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من كواليس تصوير إحدى أغانيها
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل وطليقها الفنان تامر حسني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير لبسمة بوسيل على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل من كواليس أغنية لأ ثواني
  • عرض 20 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في إيطاليا
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "لأ ثواني"، والتي تلقى نجاحًا ملحوظًا وسط تهنئة جمهورها ومحبيها.

وكان من أبرز المهنئين طليقها الفنان تامر حسني، الذي حرص على تهنئتها معبرًا عن سعادته بطرح أغنيتها الجديدة، متمنيًا له النجاح والتوفيق فيما هو قادم.

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل، طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كان آخرها أغنية بعنوان "قادرين يا حب".

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