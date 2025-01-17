تصدرت التريند بسبب أغنيتها "لأ ثواني".. 20 صورة لبسمة بوسيل

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "لأ ثواني"، والتي تلقى نجاحًا ملحوظًا وسط تهنئة جمهورها ومحبيها.

وكان من أبرز المهنئين طليقها الفنان تامر حسني، الذي حرص على تهنئتها معبرًا عن سعادته بطرح أغنيتها الجديدة، متمنيًا له النجاح والتوفيق فيما هو قادم.

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل، طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كان آخرها أغنية بعنوان "قادرين يا حب".

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