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كريم عبدالعزيز ويسرا وروجينا.. نجوم الفن يستعدون لحفل أنتوني هوبكنز في "موسم الرياض"

08:59 م الجمعة 17 يناير 2025
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    الإعلامية هالة سرحان
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    الإعلامية بوسي شلبي والفنانة صفية العمري
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    الإعلامية بوسي شلبي مع نجوم الفن في الرياض
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    الفنانة روجينا
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    كريم عبد العزيز ويسرا
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    كريم عبد العزيز
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    يسرا
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    الفنان أشرف زكي
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كتب- مروان الطيب:
يقام مساء اليوم الجمعة، حفل النجم العالمي، أنتوني هوبكنز بعنوان "الحياة حلم"، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الشرق الأوسط، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات، من توافد عدد كبير من النجوم على ريد كاربت حفل أنتوني هوبكنز، وهم كريم عبدالعزيز، يسرا، صفية العمري، روجينا، هالة سرحان، أشرف زكي، عمرو مصطفى، لطيفة، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ، الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض"، والتي تشهد إقبال جماهيري كبير، وحضور أبرز النجوم حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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موسم الرياض أنتوني هوبكنز يسرا كريم عبد العزيز هالة سرحان أشرف زكي صفية العمري
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