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منى زكي وياسمين صبري ولميس الحديدي.. النجوم يستعدون لحفل "Joy Awards" 2025

07:39 م الجمعة 17 يناير 2025
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    أحمد عيد وسيد رجب وبوسي شلبي
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    الإعلامية هالة سرحان
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    النجمة نبيلة عبيد
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    الفنانة ياسمين صبري
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    لطيفة
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    رانيا فريد شوقي
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    نبيلة عبيد
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    نجوم وإعلاميين يستعدون لحفل جوي أواردز 2025
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    ياسمين صبري
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    نبيلة عبيد وإنجي المقدم وبوسي شلبي
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    الفنان عمرو يوسف
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كتب- مروان الطيب:

سافر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إلى مدينة الرياض من أجل حضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته مساء غدًا السبت.

ونشر موقع "ET بالعربي"، صور من اتجاه عدد من النجوم إلى مدينة الرياض، إلى جانب وصول عدد كبير منهم وهم ليلى علوي، فيفي عبده، لطيفة، أيمن بهجت قمر، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، إنجي المقدم، بوسي شلبي، عمرو يوسف، رانيا فريد شوقي، أحمد عيد، سيد رجب، لميس الحديدي، لبلبة، منى زكي، خالد سليم، رنا رئيس، هالة صدقي، نجلاء بدر، وآخرون.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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حفل توزيع جوائز joy awards النجوم يستعدون لحفل Joy Awards مدينة الرياض منى زكي ليلى علوي لميس الحديدي
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