عمرو يوسف يتوجه إلى الرياض لحضور حفل "Joy Awards" 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان عمرو يوسف عن توجهه إلى مدينة الرياض، لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز "Joy Awards" المقرر إقامته غدًا السبت، بحضور عدد كبير من ألمع النجوم.

ونشر عمرو يوسف صورة له وهو على متن طائرة خاصة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "في طريقي إلى الرياض، لحضور حفل جوي أواردز".

ويشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

يذكر أن، الفنان عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "درويش" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسًا على عقب، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي.

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