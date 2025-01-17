الموسيقار خالد الكمار يعلن اعتذاره عن تقديم أي موسيقى تصويرية في رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

أعلن الموسيقار خالد الكمار، اعتذاره عن تقديم أي موسيقى تصويرية لأي من الأعمال التلفزيونية المقرر مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر الكمار اعتذاره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "أنا قررت أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني، استراحة محارب، 2021 كانت بلا شك أكتر السنين قسوة بالنسبة لي، زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف، أصدقائي".

وتابع: "وكتير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي، والأهم من كل ده أني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب، بل اللي رسمت الدرب أصلا، ياسمين، كانت السند والدعم في كل خطوة، وبحق لم تقصر يومًا، لكني قصرت أنا وحقيقي مدين باعتذار لكل اللي زعلتهم السنة دي، واعتذار لياسمين".

وأنهى حديثه قائلا: "كانت السند والدعم لدرجة أن بمجرد ما بعمل سيرش على اسمها على البروفايل هنا، كل النتايج اللي بتطلع بتتكلم عن أي أي نجاح اتحقق إنه نجاحنا سويًا، على مدار السنين، شكرًا وأسف من هنا لبكرة وبعده وبعده وبعده".

وشارك الموسيقار خالد الكمار بعدد من الأعمال التلفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين، ومسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، آخر مشاركات الموسيقار خالد الكمار كانت بالجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة النجمة هند صبري وعرض في شهر سبتمبر 2024.

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