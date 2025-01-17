إعلان

بالصور.. هيفاء وهبي تستمتع بوقتها في جنيف

06:19 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي تتجول في شوارع جينيف
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي في جينيف
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي في سويسرا
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 8 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 8 صورة
    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
  • عرض 8 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:
كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن صور لها في مدينة جينيف بسويسرا، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت هيفاء صور من تجولها بعدد من شوارع المدينة، وظهرت بإطلالة شتوية وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا على بطولة مسلسل "المشتبه به"، الذي يمثل عودتها إلى الدراما التلفزيونية منذ مسلسل "إسود فاتح" عام 2020.

وكانت آخر مشاركات الفنانة هيفاء وهبي بفيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

اقرأ أيضا:


25 صورة من صلاة جنازة الفنان فكري صادق في مسجد السيدة نفسية

"بني آدم".. أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بالرياض في هذا الموعد

هيفاء وهبي جينيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الموسيقار خالد الكمار يعلن اعتذاره عن تقديم أي موسيقى تصويرية في رمضان 2025

إعلان

إعلان

بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من صفقة غزة (تفاصيل)
مهمة سرية في المعبد: ما يحدث لآثار سوريا بعد سقوط الأسد