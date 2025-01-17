بالصور.. هيفاء وهبي تستمتع بوقتها في جنيف

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن صور لها في مدينة جينيف بسويسرا، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت هيفاء صور من تجولها بعدد من شوارع المدينة، وظهرت بإطلالة شتوية وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا على بطولة مسلسل "المشتبه به"، الذي يمثل عودتها إلى الدراما التلفزيونية منذ مسلسل "إسود فاتح" عام 2020.

وكانت آخر مشاركات الفنانة هيفاء وهبي بفيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.



يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

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