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25 صورة من صلاة جنازة الفنان فكري صادق في مسجد السيدة نفسية

05:27 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الأسرة والأصدقاء والمشيعون يودعون جثمان فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    الفنانين في صلاة جنازة فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    الوداع الأخير للفنان فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    الأسرة والأصدقاء يودعون جثمان فكري صادق (3)
  • عرض 25 صورة
    جنازةى فكري صادق في السيدة نفسية
  • عرض 25 صورة
    حسن عبدالفتاح يقدم في صلاة جنازة فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    الأسرة والأصدقاء يودعون جثمان فكري صادق (2)
  • عرض 25 صورة
    كريم الحسيني في جنازة فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    كريم الحسيني في عزاء فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    لحظة دفن الفنان فكري صادق في قبره
  • عرض 25 صورة
    مجدي فكري وكريم الحسيني في صلاة جنازة فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري بجوار جثمان والده
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري ممسكا بالقراءن بجوار جثمان والده (1)
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري ممسكا بالقراءن بجوار جثمان والده
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يبكي اثناء تشييع جثمان والده
  • عرض 25 صورة
    فكري صادق يواري الثرى
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (2)
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (3)
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يقراء القران لوالده
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يمسك بالمصحف لقراءة القران لوالده
  • عرض 25 صورة
    منير مكرم في عزاء فكري صادق
  • عرض 25 صورة
    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (1)
  • عرض 25 صورة
    جنازة الراحل فكري صادق
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وشيع جثمان الفنان فكري صادق، من مسجد السيدة نفسية، بمصر القديمة، إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، منهم الفنان منير مكرم، الفنان مجدي فكري، الفنان حسن عبدالفتاح، الفنان كريم الحسيني، المؤلف محمود حمدان، وغيرهم.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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