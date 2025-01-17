25 صورة من صلاة جنازة الفنان فكري صادق في مسجد السيدة نفسية

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وشيع جثمان الفنان فكري صادق، من مسجد السيدة نفسية، بمصر القديمة، إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، منهم الفنان منير مكرم، الفنان مجدي فكري، الفنان حسن عبدالفتاح، الفنان كريم الحسيني، المؤلف محمود حمدان، وغيرهم.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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