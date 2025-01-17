إعلان

موعد ومكان عزاء الفنان الراحل فكري صادق

05:08 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    المطرب عبده سليم على فيسبوك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن المغني الشعبي عبده سليم، موعد عزاء فكري صادق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله الفنان فكري صادق، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة،والعزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

اقرأ أيضا..

بالصور| تشييع جثمان الفنان فكري صادق من مسجد السيدة نفسية

فكري صادق عبده سليم نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من صفقة غزة (تفاصيل)
مهمة سرية في المعبد: ما يحدث لآثار سوريا بعد سقوط الأسد