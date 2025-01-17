موعد ومكان عزاء الفنان الراحل فكري صادق

كتب - معتز عباس:

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن المغني الشعبي عبده سليم، موعد عزاء فكري صادق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله الفنان فكري صادق، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة،والعزاء يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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