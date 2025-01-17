كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجبب:

شيع منذ قليل جثمان الفنان فكري صادق، من مسجد السيدة نفسية، بمصر القديمة، إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، منهم الفنان منير مكرم، الفنان مجدي فكري، الفنان حسن عبدالفتاح، الفنان كريم الحسيني، المؤلف محمود حمدان، وغيرهم.

انهار الفنان مراد فكري ابن الفنان الراحل، باكيا أثناء توديع والده فكري صادق من مسجد السيدة نفسية، حيث رافق جثمانه وظل يقرأ له القرآن قبل توديعه إلى مثواه.

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

وكانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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