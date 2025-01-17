ميدو عادل لمصراوي: أجسد دور محاسب في "حكيم باشا" وسعيد بالتعاون مع مصطفى شعبان

كتبت- بسمة ثروت:

كشف الفنان ميدو عادل أنه سيشارك في سباق دراما رمضان بمسلسل "حكيم باشا"، ويجسد خلاله دور محاسب، وعن سعادته بالتعاون مع الفنان مصطفى شعبان خلال العمل.

وقال ميدو عادل في تصريح خاص لمصراوي: "أجسد دور محاسب بمسلسل (حكيم باشا)، وانتهيت من تصوير أكثر من نصف دوري خلال العمل، ونصور حاليا بقرية دهشور، ومن المقرر أن يتم تصوير العمل ما بين القاهرة، والصعيد، وينتهي تصويره في منتصف شهر فبراير المقبل".

وأضاف: "تلك المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان مصطفى شعبان، وسعدت للغاية بالتعاون معه، وهو شخصية مثقفة، وجميلة جداً، وجميعنا كطاقم عمل تجمعنا روح المحبة".

من جهة أخرى أكد الفنان ميدو عادل على سعادته بالإقبال الكبير على مسرحية" مش روميو، وجوليت" التي يقدمها حاليا على خشبة المسرح القومي، وبردود أفعال الجماهير على ظهوره الخاص بمسلسل" انترفيو" الذي عُرض مؤخراً.

مسلسل" حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وميدو عادل، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

وينتظر ميدو عادل عرض فيلم" المنبر" الذي قام بتصويره منذ عام و نصف بمشاركة أحمد حاتم، وأيتن عامر، وأحمد فهيم، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنان ميدو عادل فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، وشريف منير، وميدو عادل، وعمرو عبد الجليل، وتأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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