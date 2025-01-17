تعرف على المرشحين لجوائز النسخة الخامسة من JOY AWARDS 2025

الرياض- منى الموجي:

يعلن مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) عن الفائزين بجوائز نسخته الخامسة، غدا السبت الموافق 18 يناير، من قلب العاصمة السعودية (الرياض)، محتفيا بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين.

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبدالوهاب.

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور.

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد.

السينما

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب.

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن.

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس.

المسلسلات

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي.

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكاتو.

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة.

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار.

- الممثل المفضّل: عبدالعزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر إسماعيل.

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبدالحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي.

المخرجون

المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي.

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي.

الرياضة

- الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو.

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي.

المؤثّرون

- المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق.

- المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع.

يبدأ البث المباشر لحفل JOY AWARDS 2025 يوم السبت 18 يناير في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يشارك في النسخة الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي، وحشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة.