بهذه الطريقة.. تامر حسني ينعى الفنان الراحل فكري صادق

كتب - معتز عباس:

نعى المطرب تامر حسني، الفنان فكري صادق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، ونشر تامر حسني ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وكتب: "البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة".

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

وكانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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