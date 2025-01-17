"بني آدم".. أحمد حلمي يقدم مسرحية جديدة بالرياض في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة للنجم "أحمد حلمي".

ونشر تركي، بوستر المسرحية الكوميدية الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "النجم الكبير أحمد حلمي في المسرحية الكوميدية "بني آدم" مع مجموعة من نجوم الفن على مسرح بكر الشدي 23 يناير حتى 1 فبراير".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

المسرحية بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان، وآخرين، ومن إخراج هشام عطوة.

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