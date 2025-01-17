جلس بجواره وقرأ له القرآن.. انهيار مراد فكري أثناء توديع جثمان والده فكري صادق

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل فكرى صادق إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تقام صلاة الجنازة عليه لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وانهار الفنان مراد فكري من البكاء اثناء توديع والده فكري صادق من مسجد السيدة نفسية، حيث رافق جثمانه وظل يقرأ له القرآن قبل توديعه إلى مثواه.

حضر الجنازة عدد قليل من نجوم الفن، أبرزهم منير مكرم عضو لجنة نقابة المهن التمثلية، والمؤلف محمود حمدان، والفنان مجدي فكري.

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

وكانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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