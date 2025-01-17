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جلس بجواره وقرأ له القرآن.. انهيار مراد فكري أثناء توديع جثمان والده فكري صادق

03:56 م الجمعة 17 يناير 2025
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    منير مكرم في عزاء فكري صادق
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    مراد فكري يمسك بالمصحف لقراءة القران لوالده
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    مراد فكري يقراء القران لوالده
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (1)
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (2)
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    مراد فكري ممسكا بالقراءن بجوار جثمان والده (2)
  • عرض 14 صورة
    مراد فكري ممسكا بالقراءن بجوار جثمان والده (1)
  • عرض 14 صورة
    مراد فكري بجوار جثمان والده
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    جنازة الراحل فكري صادق
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    بكاء مراد فكري أثناء توديع والده (2)
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    الفنانين في صلاة جنازة فكري صادق
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (3)
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    بكاء مراد فكري أثناء توديع والده
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل فكرى صادق إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تقام صلاة الجنازة عليه لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وانهار الفنان مراد فكري من البكاء اثناء توديع والده فكري صادق من مسجد السيدة نفسية، حيث رافق جثمانه وظل يقرأ له القرآن قبل توديعه إلى مثواه.

حضر الجنازة عدد قليل من نجوم الفن، أبرزهم منير مكرم عضو لجنة نقابة المهن التمثلية، والمؤلف محمود حمدان، والفنان مجدي فكري.

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

وكانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

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فكرى صادق مسجد السيدة نفيسة صلاة الجنازة نجوم الفن منير مكرم مراد فكري
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