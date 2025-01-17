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بالصور| وصول جثمان فكري صادق إلى مسجد السيدة نفسية لأداء صلاة الجنازة

03:37 م الجمعة 17 يناير 2025
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    مراد فكري ممسكا بالقراءن بجوار جثمان والده
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    مراد فكري يبكي اثناء تشييع جثمان والده
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (2)
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (3)
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده
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    منير مكرم في عزاء فكري صادق
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    جنازةى فكري صادق في السيدة نفسية
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    مراد فكري يقراء القراءن اثناء تشييع جثمان والده (1)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل فكرى صادق إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تقام صلاة الجنازة عليه لتوديعه إلى مثواه الأخير.

حضر الجنازة عدد قليل من نجوم الفن، أبرزهم منير مكرم عضو لجنة نقابة المهن التمثلية، والمؤلف محمود حمدان، والفنان مجدي فكري.

وانهار مراد أثناء توديع جثمان والده فكري صادق، أثناء أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد السيدة نفيسة.

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

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فكرى صادق مسجد السيدة نفيسة صلاة الجنازة نجوم الفن
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