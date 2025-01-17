رانيا فريد شوقي تنعى الفنان فكري صادق.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على نعي الفنان فكري صادق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وكتبت رانيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "الفنان فكرى صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة،ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

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