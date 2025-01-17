"علمني أصلي وأحترم ربنا".. فكري صادق يكشف نصائح شكري سرحان قبل رحيله

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان فكري صادق، قبل رحيله عن نصيحة غالية من الفنان الراحل شكري سرحان

وقال فكري صادق، لقاء سابق مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"، على قناة "صدى البلد"، إنه تعرف على الفنان شكري سرحان في "عقيقة" أحد الزملاء، وجه له نصيحة هامة، قائلا: "لو كسبت 10 جنيه ماتصرفهاش كلها عشان ترتاح لما تكبر".

وأضافت: "قالي أعمل حساب إنك عندك بنت وأسرة وعايز شقة وعربية، لازم توفر جزء كبير عشان لما تكبر".

وأكمل: "أستاذي الفنان الراحل شكري سرحان علمني أن أكون محترمًا مع ربنا وأصلي، مرة كنا مسافرين أبو ظبي سنة 1975، وكانت أول سفرية فيها ممثلين يعملوا مسلسل خارج مصر".

وأردف: "أول ما وصلنا المطار قالي: صليت العشا؟ قولتله: أيوة. قالي: متوضي؟ قولتله: لأ قالي: روح اتوضى قولتله: اتوضى إيه أنا لابس بدلة وكرافته وآخر شياكة وأول مرة أركب طيارة، قالي: "روح اتوضى إحنا طالعين نقابل ربنا، عشان احنا طالعين بالطيارة مش ضامنين ننزل تاني، علمني أصلي في المسرح".

توفي صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

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