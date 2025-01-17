قبل وفاته.. فكري صادق يكشف معاناته مع مرض خطير وعلاجه بقراءة القرآن

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان فكري صادق، قبل وفاته، عن تفاصيل إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، لتقوم والدته بإعداد الكفن ظنًا منها بانتهاء حياتي.

وأضاف لقاء سابق مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"، أنه بسبب هذه الحمى عانى فكري من مشكلة في النطق، وصعوبة في نطق الأحرف، وطلب مدير المدرسة دخولي مدرسة الصم والبكم لكن والدتي رفضت وبدأت معي رحلة العلاج.

وتابع: "أحد الأساتذته نصح والدتي بضرورة تعليمي قراءة القرآن الكريم لتحسين النطق ومخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية".

ولد الفنان فكري صالح في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

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