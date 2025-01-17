ريهام حجاج تنعى فكري صادق.. وتكشف آخر محادثة بينهما منذ شهر

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة ريهام حجاج، الفنان فكري صادق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

ونشرت ريهام حجاج في ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، محادثة قديمة على تطبيق "واتساب" بينها وبين الراحل فكري صادق.

وقال فكري صادق في رسالة: "ربنا بحق أذان الفجر أكرم أمتك ريهام أم جميلة ويوسف، وفرح قلبها بهما واجعل الخير والنجاح في أسرتها ووفقها في هذا العام 2025"، لترد عليه ريهام حجاج: "ما تحرمش منك يا أستاذ تسلملي على الدعاوي الجميلة دي".

وكتبت ريهام حجاج تعليقًا على المحادثة: "آخر دعوة بعتهالي من أقل شهر، الله يرحمك يا حبيبي ويجعل مثواك الجنة يا راجل يا طيب، لا إلا الله".

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".





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