أصيب بمرض خطير وانتقد سعيد صالح.. معلومات عن الفنان الراحل فكري صادق

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كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، صباح اليوم الجمعة، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديمه أدوارا ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

الفنان فكري صادق، بدأت حياته الفنية من بوابة معهد الفنون المسرحية، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية، وكان أبرزها دور ضابط البوليس، في فيلم "سلام يا صاحبي" للنجم عادل إمام، والنجم الراحل سعيد صالح.

مرّ فكري صالح، بالعديد من المواقف التي أثرت فيه، منها شفائه من الإصابة بمرض حمى النخاع الشوكي، وهو يؤثر على الحركة، كذلك وصفه للفنان سعيد صالح، بأنه "موهبة عادية" وتحويله لجلسة تحقيق عاجلة في نقابة المهن التمثيلية.

ونستعرض في التقرير التالي، معلومات عن الفنان الراحل فكري صادق:

- ولد في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة.

- بدأ مشواره في التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

- أصيب في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

- عانى من مشكلة في النطق بسبب إصابته بالحمى الشوكية، لكن والدته ساعدته في العلاج والتعافي بقراءة القراءن الكريم.

- لديه ثلاثة أبناء وهم كريم "مخرج"، ومراد "ممثل"، وداليا التي تعمل باحثة ثقافية في البيت الفني للمسرح في وزارة الثقافة.

- شارك فكري في السينما لأول مرة في فيلم "صور ممنوعة"، كما شارك مع حسن يوسف في فيلم "بابا اخر من يعلم"، وشارك أيضًا في فيلم "عيب يا لولو يا لولو عيب".

- أشهر أعماله السينمائية المشاركة في فيلم "سلام يا صاحبي" عام 1986، بطولة عادل إمام وسعيد صالح، والمولد بطولة الزعيم، وفيلم حسن ومرقص بطولة عادل إمام وعمر الشريف، وفيلم والمرشد بطولة فاروق الفيشاوي، ومسلسل ليالي الحلمية الجزء الرابع، وغيرها من الأعمال الفنية.

- شارك في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.

- قال عن الفنان سعيد صالح بأنه "ممثل عادي وموهبته لم تكن فريدة، أثناء استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON".

- تم تحويله للتحقيق في نقابة المهن التثميلية، ثم اعتذر بعد ذلك لأسرة الراحل سعيد صالح.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاه والده منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

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