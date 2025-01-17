بينهم أنغام وأصالة وشيرين عبدالوهاب.. نجوم الغناء يتنافسون على جوائز JOY AWARDS 2025

الرياض- منى الموجي:

يحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية (الرياض) بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وذلك مساء السبت الموافق 18 يناير.

يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية - على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، ووصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

ويتنافس في مجال الموسيقى هذا العام نجوم الغناء في العالم العربي، وذلك على عدة جوائز، هي:

الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين.

الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبدالوهاب.

-الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور.

الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد.

يبدأ البث المباشر لحفل JOY AWARDS 2025 يوم السبت 18 يناير في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يشارك في نسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي، وحشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة.