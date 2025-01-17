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وفاة الفنان فكري صادق.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

11:53 ص الجمعة 17 يناير 2025

الفنان الراحل فكري صادق

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان فكري صادق، اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وكتب الفنان منير مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": 'الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله، مع السلامة وصلاة الجنازة بعد العصر، من مسجد السيدة نفيسة".

الفنان فكري صادق، ولد بمحافظة القاهرة في عام 1945، تخرج في معهد الفنون المسرحية. كانت بدايته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها فيلم صور ممنوعة، ومسلسل امرأتان وفيلم رجل في دوامة، ومسلسلات زمن عماد الدين، والمرافعة.

وكانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

وفاة الفنان فكري صادق

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منير مكرم نقابة المهن التمثيلية فكري صادق
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