نرمين الفقي تضع مكافأة ماليًا للإبلاغ عن هذا الشخص.. ما القصة؟

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كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عن منح مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، للعثور على شخص مجهول قتل مجموعة من الكلاب الصغيرة.

ونشرت نرمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "مكافأة مالية مني 5000 جنيه للي عمل الجريمة دي، لأنه مجرم يُقتل ويسرق عادي، لو فيه فيديو وصور لصاحب المصيبة دي".

وأضافت: "زي ما بنعمل خير وتبرعات لازم الاهتمام بالحيوان لأنه مخلوق ضعيف حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابعت: "للأسف دول فيه منهم كتير وزي ما بنعمل خير وتبرعات، لازم الاهتمام بالحيوان لان ده مخلوق جميل يستحق الرحمة والرعاية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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