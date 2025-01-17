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ستيفاني عطالله تحتفل بخطوبتها على زاف في أجواء رومانسية - صور

11:34 ص الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 16 صورة
    كواليس خطوبة ستيفاني وزاف
  • عرض 16 صورة
    قلبة رومانسية بين ستيفاني وزاف
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني وزاف يحتفلان بالخطوبة
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    ستيفاني وزاف يدعوان الجميع لحفل الزفاف
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني وزاف من حفل الخطوبة
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني وزاف في جلسة تصوير رومانسية
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني وزاف في أجواء رومانسية
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني وزاف في أجواء احتفالية بمناسبة خطوبتهما
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني تحتفل بخطوبتها
  • عرض 16 صورة
    ستيفاني تحتفل بخطوبتها على زاف
  • عرض 16 صورة
    خطوبة ستيفاني وزاف
  • عرض 16 صورة
    زاف يحتفل بخطوبته على ستيفاني
  • عرض 16 صورة
    أجواء رومانسية في خطوبة ستيفاني وزاف
  • عرض 16 صورة
    كواليس حفل خطوبة ستيفاني وزاف
  • عرض 16 صورة
    كعكة خطوبة ستيفاني وزاف
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كتب- مروان الطيب:

احتفلت المغنية اللبنانية- الفرنسية، ستيفاني عطالله بخطوبتها من المغني، جوزيف عبود الشهير بـ "زاف"، وذلك في أجواء احتفالية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وكشفت ستيفاني عن صور الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت وهي في أجواء رومانسية مع خطيبها، والتقطا العديد من الصور التذكارية وغازلته قائلة: "أنت الأفلام والموسيقى والإلهام بكل دقيقة، أنت كل الأشياء اللي بدي إياها من هالدنيا كلها ونقطة على السطر، من اللحظة الأولى التي رأيتك فيها علمت أن حياتي لن تصبح كما كانت، لم أكن أريد أن أقضي يومًا بدون رؤيتك أو أن أسمع صوتك".

وتابعت: "لم أصدق يومًا في الحب الغير مشروط قبل رؤيتك، أنا سعيدة للغاية لأنني قلت نعم لحياة مع صديقي المفضل، هذه الأغنية هي كل ما نشعر به ولكل شخص يؤمن بالحب، أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والسعادة، شكرًا على مشاركتنا حبنا، اتخطبنا".

وظهرت ستيفاني في الصور والسعادة تغمرها رفقة خطيبها زاف، وحرصا على التقاط العديد من الصور التذكارية في أجواء رومانسية، وحازت الصور على إعجاب وتهنئة متابعيها وجمهورها، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

وأطلقت ستيفاني أغنية جديدة بعنوان "مصرف أحلام" على طريقة الفيديو كليب خلال الساعات القليلة الماضية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الكليب لقطات عاطفية تجمع ستيفاني بخطيبها زاف.

ستيفاني عطالله، مغنية وممثلة لبنانية، ولدت في بيروت لأب لبناني وأم فرنسية، بدأت مسيرتها في الغناء منذ سن السابعة، ودرست الإخراج وتخرجت في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة.

وقررت ستيفاني خوض تجربة التمثيل، وشاركت ببدايتها في مسلسل "ورد جوري"، ولفت الأنظار لموهبتها، كما قدمت عدد من البرامج التلفزيونية أبرزها برنامج "كوميكاتور" واشتهرت بتقليد عدد من الشخصيات الشهيرة، إلى جانب تأسيسها فرقة موسيقية تغني موسيقى الجاز.

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