بـ "حلق".. أحمد سعد يعاود إثارة الجدل ويحتفل بألبومه الجديد "حبيبنا"

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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد سعد، الاحتفال بصدور ألبومه الجديد "حبيبنا" الذي طرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشهد تعاون مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين.

واحتفل أحمد سعد بإطلاق ألبومه الجديد من داخل استديو التسجيل، وسط حضور زوجته علياء بسيوني، إلى جانب عدد من الشعراء والملحنين، منهم الملحن مدين، الشاعر عزيز الشافعي، تامر حسين، نادر حمدي.

وظهر أحمد سعد مرتديًا "حلق" ولوك مختلف عما اعتاده الجمهور، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المتواجدين احتفالًا بطرح الألبوم.

يضم ألبوم "حبيبنا" 9 أغنيات، هي: "مفتقدني"، "عايز سلامتك"، "لو تيجي"، "بسيط"، "سودا سودا"، "تيجي نحارب"، "عمري اللي فات"، "أنا مشيت"، و"حبيبنا"، ويتعاون سعد في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين مثل الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، الملحن تامر علي، الموزع نادر حمدي، والشاعرة منة القيعي، وغيرهم.

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الرياض على هامش فعاليات "ميدل بيست ساوند ستورم"، وقدم باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

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