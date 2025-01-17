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تصدرت التريند بعد رسالتها لياسمين عبد العزيز.. 20 صورة لـ مي عز الدين

10:38 ص الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 20 صورة
    النجمة مي عز الدين
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    مي عز الدين تخطف الأنظار على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين تغازل جمهورها ومتابعيها
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    مي عز الدين على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين مع السيناريست عبد الرحيم كمال
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين مع الفنان أحمد أمين
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين مع المخرج حسين المنباوي
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    مي عز الدين مع المستشار تركي ال الشيخ
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    مي عز الدين مع فريق عمل مسلسل جزيرة غمام
  • عرض 20 صورة
    النجمة مي عز الدين من جلسة تصوير على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين مع محمد إمام
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين من كواليس فيلم عمر وسلمى
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين من كواليس مسلسل رسايل
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جذابة من مي عز الدين بإحدى جلسات التصوير
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    مي عز الدين من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين وأمير كرارة من كواليس مسلسل سوق الكانتو
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين من مسلسل جزيرة غمام
  • عرض 20 صورة
    مي عز الدين
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة مي عز الدين، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رسالتها للفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس.

ونشرت مي صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت ناجحة ومنورة، كل سنة وأنت قوية وروحك نضيفة، وانت قمر من جوه ومن بره، كل سنة وانت ربنا حافظك يا ست البنات، أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني أنزل واشتغل، ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا، مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي، بحبك".

وتشارك الفنانة مي عز الدين ببطولة مسلسل "الحب كله" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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ياسمين عبد العزيز مي عز الدين نجوم الفن
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