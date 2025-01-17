تصدرت التريند بعد رسالتها لياسمين عبد العزيز.. 20 صورة لـ مي عز الدين

نرمين الفقي تضع مكافأة ماليًا للإبلاغ عن هذا الشخص.. ما القصة؟

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة مي عز الدين، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رسالتها للفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس.

ونشرت مي صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت ناجحة ومنورة، كل سنة وأنت قوية وروحك نضيفة، وانت قمر من جوه ومن بره، كل سنة وانت ربنا حافظك يا ست البنات، أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني أنزل واشتغل، ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا، مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي، بحبك".

وتشارك الفنانة مي عز الدين ببطولة مسلسل "الحب كله" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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