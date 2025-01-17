بالصور.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هاجر احمد أنظار متابعيها، من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هاجر مجموعة صور لها، بإطلالة شتوية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: ""ملكة جمال العالم"، "اية حلاوتك دي"، "دايما خاطفة قلبي"، "مفيش قبلك ولا بعديك"، "قمر بجد"، "مقدرش أنا على الجمال ده".

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وكان أخر أعمال هاجر مسلسل "المعلم"، الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، وقام بطولته عدد كبير من النجوم منهم: مصطفى شعبان، أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، سلوى خطاب، تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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