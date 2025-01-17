هاني شاكر عن عمليات التجميل: "جربت أعمل بوتوكس وكان فاشل"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان هاني شاكر، خضوعه مرة وحيدة لعملية تجميلية وهي حقن البوتوكس، مؤكدًا أن العملية كانت فاشلة وأنه لم يكن راض عن نفسه بسبب هذا الأمر.

وحل هاني شاكر ضيفًا على برنامج "الفصول الأربعة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين، ويعرض على قناة "الجديد" اللبنانية، وتطرق خلال حديثه عن وصية ابنته، وسبب ابتعاده عن التمثيل، وعلاقته بنجوم الوسط الغنائي، وعن حلمه باحتراف كرة القدم، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن خضوعه لعملية تجميلية قال: "بخاف من غدر الجسد أكيد، وانا أحب أن ربنا يديمها عليا نعمة وأقدر أتحرك وأبقى متواجد وأركب العربية اللي بحبها، حاجات كتير بحب أعملها أحب من ربنا سبحانه وتعالى ميصدمنيش في حته الجسد دي، ونعمة الصحة دي نعمة كبيرة من عند ربنا".

وتابع: "وانا متصالح مع خطوط الزمن وتجاعيده، وبشوف أن البني ادم كل ما كان شكله قريب من سنه هيبقى عنده مصداقية أكتر، وانا مش بتضايق من ده، ومرة واحدة جربت أعمل بوتوكس كان فاشل، مكنتش أنا، وانا تخنت شوية وبفتقد الرشاقة، وبقول يارب معقول في يوم من الأيام كنت رفيع كده، والنظر برضه مبقاش زي الأول وانا مفتقد المرحلة دي والواحد وهو صغير مكانش عارف أن كل ده نعم من عند ربنا".

يذكر أن، الفنان هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل.

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