"رسالة عظيمة".. أشرف زكي: الفنان رسول يسعد الملايين

كتب- معتز عباس:

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفًا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال أشرف زكي، إن الفنان رسول يؤدي رسالة عظيمة، مضيفًا أن الفن والدراما المصرية شكلت وجدان العالم العربي.

وأوضح أن الدراما تلعب أدوار كبيرة ومؤثرة في المجتمع، لأن الفنان يؤدي رسالة عظيمة، لذلك يتوجب علينا كـ نقابة أن نقول له شكرًا لأنك أسعدتنا وأسعدت الملايين.

ووده أشرف زكي رسالة شكرا للفنانين، قائلًا: "شكرا لأنك ضحيت بعمرك وحياتك عشان تسعد الناس، أنتم قدمتوا رسالة عظيمة، واحنا لا نملك الى اننا نقول لكم شكرًا".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أشرف زكي كانت بمسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط نخبة من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية.

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