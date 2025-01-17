فيديو| كاميرات المراقبة تكشف المشتبه به في طعن الممثل سيف علي خان

كتب- مروان الطيب:

كشفت كاميرات المراقبة عن الشخص المشتبه به في طعن الممثل الهندي، سيف علي خان الذي حاول اقتحام منزله وسرقته في مومباي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، أوضح خلاله قيام أحد الأشخاص بالتربص ومراقبة الممثل الهندي، سيف علي خان، حيث ظهر المشتبه به وهو يستعد للإجهاز على سيف، الذي تلقى 6 طعنات وتم نقله على الفور إلى مستشفى "ليلافاتي" من أجل تلقي العلاج.

وأصدر فريق عمله بيانًا جاء فيه: "سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث".

كما قامت زوجته النجمة العالمية، كارينا كابور، بالكشف عن تطورات زوجها الصحية، وأكدت في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أن زوجها أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وعن خضوعه لعملية جراحية، وأن حالته الصحية مستقرة ويتعافى بشكل جيد.

سيف علي خان، هو ممثل هندي ولد في 16 أغسطس عام 1970 في نيودلهي، وهو ابن منصور علي خان، والممثلة شارميلا طاغور، ولديه شقيقتان هما الممثلة صبا علي خان، وسهى علي خان، ظهر خان لأول مرة عام 1992 ثم لاقى النجاح التجاري بسبب مشاركته بعدد من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "Namaste" عام 2005.

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وقرر سيف الاتجاه إلى الإنتاج عام 2009، وأسس شركة إنتاج باسم "Illuminati Films"، وتزوج من أمريتا سينج عام 1991، ثم أعلنا انفصالهما عام 2004، ليعلن زواجه من النجمة كارينا كابور في عام 2012.

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