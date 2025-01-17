حدث بالفن| موقف محرج للفنانة فيفي عبده وباسم سمرة يتدخل ونقل نجم للمستشفى

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ طعن سيف علي خان 6 طعنات خلال محاولة سرقة منزله، تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده، نقل الشاعر إبراهيم رضوان المستشفى ودخوله العناية المركزة، نجوم الفن في عيد ميلاد المنتج محمد السعدي، وفاة المخرج العالمي ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض، وغيرها من الأخبار.