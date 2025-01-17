حدث بالفن| موقف محرج للفنانة فيفي عبده وباسم سمرة يتدخل ونقل نجم للمستشفى
12:01 ص الجمعة 17 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ طعن سيف علي خان 6 طعنات خلال محاولة سرقة منزله، تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده، نقل الشاعر إبراهيم رضوان المستشفى ودخوله العناية المركزة، نجوم الفن في عيد ميلاد المنتج محمد السعدي، وفاة المخرج العالمي ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن أسماء جلال هاني شاكر تصرفات محمد رمضان كارينا كابور طعن سيف علي خان تامر عبدالمنعم الشاعر إبراهيم رضوان عيد ميلاد المنتج محمد السعدي محمد منير يحتفي بوقف النار وفاة المخرج ديفيد لينش فيفي عبده في موقف محرج
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