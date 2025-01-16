"أحسبن عليكي".. شمس البارودي تهاجم متابعة بسبب زوجها الراحل حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة شمس البارودي، على متابعة لها بعدما قامت شمس بإعادة نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تضمن وصف الفنان الراحل حسن يوسف لجسد زوجته شمس البارودي.

لتقوم إحدى متابعيها بمهاجمتها على الفيديو وكتبت: "اتقي الله في شيبتك يا حاجة شمس"، لتخرج شمس البارودي عن صمتها وردت عليها قائلة: "والله أنا اتقي الله وأحسبن عليكي وانصحك ماتبصيش في المراية كتير".

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.







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