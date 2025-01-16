الأقارب عقارب وأفاعي.. جوري بكر تواصل إثارة الجدل برسالة جديدة غامضة

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جوري بكر، عن رسالة جديدة غامضة عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وقامت خلالها بالحديث عن الأقارب ووصفتهم بـ "العقارب".

وقالت جوري بكر: "بعض الأقارب لا تربطني بهم سوى قطرة دم جامدة فاسدة كقلوبهم وسواد وجوههم، الأقارب أخطأ من قال بأن بعض الأقارب عقارب، بل هم أفاعي سامة وأنا أعرف جيدًا ما أقول، إطعام الأفاعي العسل لن يغير من طبيعتها المسمومة كذلك بعض البشر لن تغيرهم حسن المعاملة ولا الكلمات الطيبة ولا مهما فعلت لأن الطبع غلاب".

وتابعت: "ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، وليس بصلة المنافقين النمامين، فليست كل صلة، رحم سند ولا كل الأقارب عزوة".

وانتقدت الفنانة جوري بكر مؤخرًا على ظاهرة انتشار صور العمرة بين المشاهير، موضحة أن هذه التصرفات مبالغة ومستفزة، وكتبت جوري عبر صفحتها على "إنستجرام": "عارفة أن اللي هقوله هيزعل ناس كتير، بس طظ، اللهم عمرة يا رب، لكن تريند العمرة ده بقى شيء مقزز بالنسبة لي لمجموعة معينة من الناس".

وأضافت: "اللي رايحة بظوافرها وبرانداتها ومجوهراتها، هو فيه ايه بجد؟، الموضوع بقى مستفز جدًا، شبع بعد جوع وفشخرة كدابة، وعلى نياتكم ترزقون".

وكانت آخر مشاركات الفنانة جوري بكر بمسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، وشاركهما البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وعرض بشهر سبتمبر 2024.

يذكر أن، جوري بكر تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر مشاركتها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

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