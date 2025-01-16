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"خفة دم وعفوية" أسماء جلال وطة دسوقي في كواليس تصوير مسلسل "فقرة الساحر" (صور وفيديو)

10:29 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طه دسوقي اثناء تصوير مسلسل فقرة الساحر
  • عرض 9 صورة
    أسماء جلال وطه دسوقي في فقرة الساحر
  • عرض 9 صورة
    طه دسوقي وعلي قاسم
  • عرض 9 صورة
    علي قاسم وطه دسوقي في الكواليس
  • عرض 9 صورة
    كواليس تصوير مسلسل فقرة الساحر
  • عرض 9 صورة
    طه دسوقي في الكواليس
  • عرض 9 صورة
    اسماء جلال وعلي قاسم
  • عرض 9 صورة
    هزار اسماء جلال وطه دسوقي
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كتب - معتز عباس:

نشر برنامج "عرب وود" كواليس تصوير مسلسل "فقرة الساحر" بطولة الثلاثي طه الدسوقي، أسماء جلال، علي قاسم.

وظهر في الفيديو نجوم مسلسل "فقرة الساحر" بأجواء عفوية وفكاهية، أثناء كواليس التصوير.

مسلسل "فقرة الساحر" من بطولة أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، ومن تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، والذي يعرض على منصة" يانجو بلاي".

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طه الدسوقي أسماء جلال علي قاسم عرب وود مسلسل فقرة الساحر
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