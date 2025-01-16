"خفة دم وعفوية" أسماء جلال وطة دسوقي في كواليس تصوير مسلسل "فقرة الساحر" (صور وفيديو)

"غلطت في اسمها".. فيفي عبده في موقف محرج بسبب صبا مبارك و باسم سمرة يتدخل

كتب - معتز عباس:

نشر برنامج "عرب وود" كواليس تصوير مسلسل "فقرة الساحر" بطولة الثلاثي طه الدسوقي، أسماء جلال، علي قاسم.

وظهر في الفيديو نجوم مسلسل "فقرة الساحر" بأجواء عفوية وفكاهية، أثناء كواليس التصوير.

مسلسل "فقرة الساحر" من بطولة أسماء جلال، طه دسوقي، علي قاسم، ومن تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، والذي يعرض على منصة" يانجو بلاي".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

اقرأ أيضا..

بالصور- ملك قورة تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق والجمهور يعلق

وفاة المخرج العالمي ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض