"غلطت في اسمها".. فيفي عبده في موقف محرج بسبب صبا مبارك و باسم سمرة يتدخل

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بأحد المطارات رفقة الفنان باسم سمرة والفنانة صبا مبارك، في طريقهم للسعودية.

وظهرت فيفي عبده وهي تحيي الفنانة صبا مبارك والفنان باسم سمرة، وتعرضت لموقف محرج بسبب نطق اسم صبا بطريقة خاطئة وقالت: "سما مبارك وباسم سمرة"، ليقوم باسم سمرة بتعديل الاسم وعلق: "اسمها صبا"، كما علقت صبا بطريقة كوميدية "سما حلوة".

وقامت الفنانة فيفي عبده بذكر اسمها بطريقة صحيحة وسط ضحكات باسم وصبا مبارك، وقالت: "حذروا فزروا احنا رايحين فين دلوقتي".

وتواصل الفنانة فيفي عبده تصوير مشاهدها من الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، هدى الإتربي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى، والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده كانت بمسلسل "شغل ف العالي" عام 2022 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل.

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