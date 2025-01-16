بالصور- ملك قورة تحتفل بعيد ميلادها بفستان أنيق والجمهور يعلق

"غلطت في اسمها".. فيفي عبده في موقف محرج بسبب صبا مبارك و باسم سمرة يتدخل

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة الشابة ملك قورة على الاحتفال بعيد ميلادها الـ32 والذي، يوافق 11 يناير من كل عام.

ونشرت ملك، صورًا لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها مع "التورتة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فتاة عيد الميلاد".

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وتفاعل المتابعين، مع إطلالة ملك قورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ست البنات المصريه المسيطرة"، "كل سنة وانتي طيبة يا ملوكة"، "عيد ميلاد سعيد يا ملكة"، "قمراية يا ملوكة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي، وعرض في شهر يوليو 2024.

يذكر أن، الفنانة ملك قورة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبداالله، عفاف شعيب، محمد عز، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

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