محمد منير يحتفي بقرار وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

أعرب النجم محمد منير عن سعادته، بعد إعلان اتفاقية الهدنة، وصدور قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى كل فلسطيني حرّ.. إلى فرحتكم أُضيف فرحتي".

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، على تكريم الكينج محمد منير في النسخة الأولى من"يوم الثقافة" الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وزار الوزير "منير" في منزله نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على حضور الاحتفالية.

ونشر محمد منير، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة له مع الوزير أثناء استلامه التكريم، وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة.

النجم محمد منير يتعاون في ألبومه للمرة الأولى، مع الشاعرة منة القيعي، والملحن عزيز الشافعي، وتولى توزيع الأغنية الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

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