فيديو من الكواليس.. آخر استعدادات حفل الجوائز العالمي جوي أورد 2025

كتب - معتز عباس:

نشرت قناة "ام بي سي 1"، مقطع فيديو لآخر الاستعداد لإطلاق حفل جوائز جوي أوردز 2025.

وعرضت "ام بي سي 1" مقطع فيديو لكواليس تجهيز الحدث العالمي الأضخم هذا العام، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري.

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مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في يناير 2025 في الرياض، أعلنت وكالة المواهب Mbc Talent عن وصول أربعة من نجومها إلى قائمة الترشيحات النهائية، وهم: إلهام علي، خيرية أبو لبن، رسيل العتيبي ومحمد الحربي.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز جوي أوردز- Joy Awards يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 18 يناير 2025.

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