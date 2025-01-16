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دنيا سمير غانم تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها.. ورانيا يوسف تعلق

08:23 م الخميس 16 يناير 2025
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    دنيا سمير غانم بإطلالة جينز (1)
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    دنيا سمير غانم بإطلالة جينز (2)
  • عرض 4 صورة
    دنيا سمير غانم بإطلالة جينز
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت دنيا، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الفنانة رانيا يوسف.

وكتبت دنيا تعليقًا على الصور: "أحياناً يضربني الحنين بشدة".

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "اسم الله عليكي"، "ياروحي أنا اية العسل ده" ،"أموت أنا في الجمال"، "إنها الأجمل".

قدمت الفنانة مسرحية "مكسرة الدنيا" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 3 إلى 7 يناير، والتي شاركها البطولة، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وآخرين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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دنيا سمير غانم السوشيال ميديا انستجرام دنيا سمير غانم رانيا يوسف
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