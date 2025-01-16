ليلى علوي وريهام حجاج وتامر حبيب.. نجوم الفن في عيد ميلاد المنتج محمد السعدي

كتب- مروان الطيب:

احتفل نجوم الوسط الفني، بعيد ميلاد المنتج محمد السعدي، وسط حضور عدد من ألمع النجوم ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

ونشرت النجمة ليلى علوي صور من كواليس حفل عيد الميلاد، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، الذي جمع بين عدد من النجوم وهم النجمة يسرا، الفنان عمرو يوسف، الفنانة كندة علوش، الفنانة سميرة سعيد، الفنانة ريهام حجاج، السيناريست تامر حبيب، وحرصوا على إلتقاط العديد من الصور التذكارية.

ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا بالسينمات فيلم "المستريحة" وسط مشاركة عدد من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، لتكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أو عملية نصب في حياتها، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن، آخر مشاركات النجمة ليلى علوي على خشبة المسرح كانت بمسرحية "مشيرة الخطيرة" والتي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشهدت حضور جماهيري كبير.

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