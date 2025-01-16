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احتفالًا بزفافه.. حاتم فهمي يطلق أغنية جديدة بعنوان "عرفت الحب"

07:09 م الخميس 16 يناير 2025

حاتم فهمي وزوجته

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كتب - معتز عباس:

طرح المطرب حاتم فهمي كليب جديد بعنوان "عرفت الحب"، احتفالًا بزواجه مؤخرًا.

ونشر فهمي مقطع من الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يا اول حب يدخل قلبي يا شوق شيلته سنين وبخبي".

احتفل المطرب حاتم فهمي الأربعاء الماضي، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بحضور الأسرة والأصدقاء.

شهد حفل زفاف حاتم فهمي حضور المطربة شذى والمطرب إيساف، وعدد آخر من نجوم الفن والأصدقاء.

وكان حاتم فهمي طرح أغنية بعنوان رجوعك عام 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

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