بعد طرح ألبومه الجديد "ياه".. تامر عاشور يرد على تهنئة أحمد سعد

كتب - معتز عباس:

رد المطرب تامر عاشور على تهنئة صديقه المطرب أحمد سعد، بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "ياه".

وكان أحمد سعد هنأ تامر عاشور عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": وكتب: "عامل عظمة ما شاء الله، أنا مستمتع"، ليرد عليه تامر، في ستوري عبر حسابه: "أنت اللي عامل أحلى شغل والله ألف مبروك ليك ألبومك الجامد قوي" قوي".

وطرح تامر عاشور ألبومه الجديد "ياه"، أمس الأربعاء، على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقى، والمكون من 12 أغنية، وهي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا".

أما النجم أحمد سعد، فأطلق ألبومه الجديد "حبيبنا" أيضًا، أمس الأربعاء، والذي يحتوي على 9 أغانٍ جديدة.





اقرأ أيضا..

"حالته الصحية خطيرة".. تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده

كريم فهمي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها