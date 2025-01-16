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تصدرت التريند بعد تعرض زوجها لـ 6 طعنات.. 20 صورة لكارينا كابور

06:45 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    النجمة العالمية كارينا كابور
  • عرض 20 صورة
    النجمة الهندية كارينا كابور
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور بأحد الإيفنتات
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور تخطف الأنظار على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور تستمتع بوقتها
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور في أجواء احتفالية بالعام الجديد
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور في أجواء رومانسية مع زوجها
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور مع زوجها بالزي الهندي
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور مع زوجها
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور مع عائلتها
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور مع والدتها_1
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور من أحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور من جلسة تصوير على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور
  • عرض 20 صورة
    النجمة كارينا كابور
  • عرض 20 صورة
    النجمة كارينا كابور مع زوجها
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة الهندية، كارينا كابور، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض زوجها النجم الهندي، سيف علي خان لـ 6 طعنات بسبب محاولة أحد المجهولين اقتحام منزله وسرقته في مومباي وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأصدر فريق عمله بيانًا جاء فيه: "سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث".

كما قامت كارينا كابور بإصدار بيان رسمي تطمئن فيه جمهوره ومحبيه على تطورات حالته الصحية، وأكدت أن زوجها أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وعن خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتعافى بشكل جيد.

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