تصدرت التريند بعد تعرض زوجها لـ 6 طعنات.. 20 صورة لكارينا كابور

كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة الهندية، كارينا كابور، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض زوجها النجم الهندي، سيف علي خان لـ 6 طعنات بسبب محاولة أحد المجهولين اقتحام منزله وسرقته في مومباي وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأصدر فريق عمله بيانًا جاء فيه: "سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث".

كما قامت كارينا كابور بإصدار بيان رسمي تطمئن فيه جمهوره ومحبيه على تطورات حالته الصحية، وأكدت أن زوجها أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وعن خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتعافى بشكل جيد.

اقرأ أيضا:

"حالته الصحية خطيرة".. تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده

كارينا كابور تطمئن الجمهور على حالة زوجها سيف علي خان بعد تعرضه لـ 6 طعنات